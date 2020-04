Ce se va întâmpla cu anul școlar 2019-2020. Anunțul ministrul Educației Ministrul Educației, Monica Anisie , a anunțat ca probele scrise ale examenului Evaluarii Naționale și a Bacalaureatului ar putea fi organizate in luna iulie, iar subiectele nu vor cuprinde programa aferenta semestrului al doilea. Data examenelor depinde de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania, iar sesiunea speciala de Bacalaureat pentru olimpici va fi anulata. Ministrul a mai specificat ca data reluarii cursurilor va fi și ea stabilita in funcție de evoluția pandemiei și ca situația școlara a elevilor se va incheia cu minimum doua note, plus nota de la teza, acolo unde este cazul. Programa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educației, a vorbit despre examenul de Bacalaureat și Evaluarea Naționala. Ministrul Liberal a declarat ca probele scrise ale Evaluarii Naționale și ale Bacalaureatului ar putea fi organizate in luna iulie, fara sa fie cuprinsa materia din semestrul 2, informeaza TV Digi 24.…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat marti ca probele scrise ale Evaluarii Nationale si examenului de Bacalaureat ar putea fi organizate in luna iulie. “In functie de data la care se vor relua cursurile, probele scrise ale Evaluarii Nationale si ale examenului de Bacalaureat ar putea fi organizate…

- Reluarea cursurilor in școli va avea loc dupa incetarea starii de urgența, iar probele scrise la Evaluarea Naționala și Bacalaureat 2020 ar putea fi organizate in luna iulie. Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca programa pentru examenele naționale nu va cuprinde materia aferenta semestrului…

- Simularile pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a se anuleaza in acest an școlar, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie, intr-o declarație privind masurile pentru anul școlar in curs.La fel se intampla și cu olimpiadele și concursurile școlare, care nu vor mai avea loc in acest an, in condițiile…

- OFICIAL: Bacalaureatul și Evaluarea naționala – posibil in iulie, fara materia din semestrul 2. Probele scrise ale evaluarii naționale și bacalaureatului ar putea fi organizate in iulie, iar subiectele nu vor cuprinde programa aferenta semestrului al doilea, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie.…

- Monica Anisie, Ministrul Educației, a anunțat ca, la acest moment, nu se ia in calcul inghețarea anului școlar. Se dorește ca, dupa incetarea starii de urgența sa se reia cursurile pentru a putea fi incheiat anul școlar in curs. Monica Anisie nu a putut anunța o data clara pentru reinceperea cursurilor,…

- Ministrul spune ca situația de criza generata de coronavirus nu va afecta salariile profesorilor. De asemenea, nu vor fi cadre didactice care sa fie trecute in șomaj tehnic."Am facut aceasta precizare catre colegii mei profesori si repet informatia ca salariile profesorilor se platesc asa ca pana acum,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, crede ca decretul pentru suspendarea cursurilor se va prelungi, daca va fi necesar, și declara ca va „fi prima care va cere prelungirea” și dupa Paști, „daca este vorba despre sanatatea și siguranța copiilor”, potrivit declarațiilor pe care ministrul le-a dat in direct…