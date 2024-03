Stiri pe aceeasi tema

- ”Cei mai mari dintre elevii nostri incep, de maine, probele scrise ale simularii examenului national de bacalaureat. Succes, dragii mei! Am incredere ca veti folosi acest moment pentru a va familiariza cu atmosfera examenului din vara, precum si pentru a va imbunatati rezultatele”, a transmis ministrul,…

- Simularea examenelor naționale din anul școlar 2023 – 2024, organizata de Ministerul Educatiei (ME), continua in saptamana 4 – 7 martie, cu probele scrise din cadrul Bacalaureatului (pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a seral/frecventa redusa). Simularea se va organiza in peste 1.320 de unitați…

- Proba de simulare a avut o serie de subiecte care permit departajarea copiilor, pentru ca, in esenta, rezultatele de la Evaluarea Nationala vor fi folosite ulterior pentru admiterea la liceu. Am vazut in ultimii ani o inflatie de note mari, am vazut cum la cateva sutimi se decide repartizarea de la…

- Cu toate ca Ministerul Educației (ME), condus de Ligia Deca, transmite un timp de 20 de minute in care sistemul destinat evaluarii digitale a lucrarilor scrise de la simularea examenului pentru elevii de clasa a VIII-a, in teritoriu, a fost vorba de zeci de ore pierdute. Jurnaliștii cotidianului național…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a subliniat necesitatea includerii unor subiecte care sa permita diferențierea intre performanțele elevilor in cadrul examenelor naționale. Cu toate acestea, a adaugat ca filosofia ministerului cu privire la Evaluarea Naționala ramane aceea ca subiectele trebuie sa fie…

- Elevii din clasele a VIII-a sustin, luni, prima proba a simularii oficiale a examenului de evaluarea nationala pentru clasa a VIII-a, respectiv cea de Limba si literatura romana. Subiectele sunt redactate sub forma unei broșuri care se tiparește fața-verso, așa cum este transmisa de Centrul Național…

- Ministerul Educației (ME) anunța generalizarea evaluarii digitalizate a lucrarilor de la examenele naționale și la simulari. “Așa cum Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat inca din vara anului trecut, generalizam evaluarea digitalizata a lucrarilor scrise la examenele naționale, implicit la simularea…

