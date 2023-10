Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe o strada din Alba Iulia. Un șofer din Turda, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a lovit o mașina parcata Un tanar de 24 de ani din Turda a provocat in noaptea de vineri spre sambata un accident rutier pe o strada din Alba Iulia. In timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența…

- Echinocțiul de toamna, care anul acesta are loc pe 23 septembrie, marcheaza momentul in care ziua este egala cu noaptea. De asemenea, acest lucru inseamna ca dupa ziua echinocțiului ziua va incepe sa scada, iar noaptea va crește, pana in decembrie la momentul solstițiului cand noaptea va avea cele mai…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta prezinta astazi intr o declaratie de presa situatia constructiilor de invatamant autorizate din punct de vedere al securitatii la incendiu. ...

- Prefectul judetului Bistrita-Nasaud, domnul Teofil Cioarba, a efectuat o deplasare in comuna Monor, la solicitarea primarului, domnul Ioan Cira. In cadrul acestei deplasari, prefectul judetului a discutat cu cetatenii comunei despre principalele probleme cu care se confrunta, una dintre acestea fiind…

- Sebastian, baiatul ucis la 2 Mai de șoferul drogat, avea in borseta o camera care a inregistrat tot ce s-a intamplat dupa accident. Aparatul a pornit in urma impactului, iar filmarea incepe cu sunetul unui scarțait de roți. Era tanarul teribilist care fugea de la locul accidentului.

- O masina de gunoi s-a rasturnat, joi dimineata, pe Dealul Spirii , din municipiul Brasov si a lovit doua mautovehicule parcate. Soferul autoutilitarei a fost ranit, dar a iesit singur din masina rasturnata . Potrivit IPJ Brasov , o masina de gunoi s-a rasturnat pe Dealul Spirii, intr-o zona cu panta…

- Ana Morodan a acceptat sa aiba un șofer, dar se pare ca interacțiunile celor doi ajung sa fie presarate cu mici ințepaturi. Influenceriței nu i-a placut modul in care Alexandru, șoferul și asistentul sau a raspuns și imediat i-a atras atenția.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti seara ca situatia este sub control din punct de vedere medical, in urma incendiului produs in curtea Spitalului "Nicolae Robanescu" si ca transformatorul care a explodat era "relativ nou".