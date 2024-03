In ultimii ani, tot mai mulți romani au renunțat sa mai consume apa ce curge la robinet, chiar daca aceasta este potabila, fiind convinși ca cea imbuteliata, din comerț, este mai buna pentru organismul uman. Specialiștii au facut cateva precizari importante. Afla ce se intampla in corpul tau daca bei apa de la robinet. Apa […] The post Ce se intampla in corpul tau daca bei apa de la robinet. Ce au descoperit specialiștii appeared first on Playtech Știri .