Se știe foarte bine ca apa este benefica pentru organism: elimina toxinele, hidrateaza organele și transporta minerale catre celule. Totuși, exista unele studii care arata ca un consum de apa in timp ce mancam poate avea efecte negative asupra stomacului și poate modifica nivelul de insulina. Se spune ca daca o persoana bea apa in […] The post Ce se intampla, de fapt, daca bei apa in timpul mesei. Mitul demontat de oamenii de știința appeared first on IMPACT .