Stiri pe aceeasi tema

- Concertul cunoscutului DJ olandez, programat pentru 25 septembrie, in Piața Constituției din București, a fost reprogramat pentru anul viitor, au declarat organizatorii pentru Libertatea. Armin van Buuren, unul dintre cei mai renumiți DJ și producatori la nivel mondial, urma sa susțina, pe 25 septembrie,…

- Spcialitștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele ce urmeaza. Cu ce detalii vin meteorologii? Romanii se așteptau la schimbarile bruște de vreme ce urmeaza. Alerta meteo ANM: cum va fi vremea la finalul saptamanii? Meteorologii anunța schimbari uriașe de…

- Una dintre cele mai apreciate și cunoscute compoziții din lume, „Anotimpurile” lui Antonio Vivaldi, va rasuna in Biserica Neagra. Duminica, 12 septembrie, ora 17:00, Orchestra Pavilionul Artiștilor (OPA) va interpreta „Anotimpurile” lui Antonio Vivaldi, una dintre cele mai apreciate și cunoscute compoziții…

- Dinamo a invins-o pe FC Voluntari, scor 3-2. Finalul de meci a fost unul tensionat. Toate detaliile despre Dinamo - Voluntari, AICI! Programul și rezultatele primei etape din sezonul 2021-2022 In minutul 89, la 3-2 pentru „caini”, dupa o minge de arbitru, Ricardinho a șutat direct la poarta. Eșanu,…

- In timp ce vedete de top, precum Inna și Antonia, stau inca pe bara, pe plan muzical, artista Daniela Gyorfi are agenda plina de concerte. Mare parte dintre acestea sunt pe Litoral, dar și in afara granițelor. Ea trage din greu ca sa-și refaca economiile pe care le-a tocat. Banii i-ar fi cheltuit in…

- PodcasturiInterpreta Alina Deliss din Rusia va prezenta un concert la Chișinau - detalii Cunoscuta interpreta Alina Deliss revine la Chișinau cu un concert de zile mari, intitulat ”Moldova Mea”. In cadrul spectacolului, interpreta va canta cele mai populare hituri ale sale: Taxi, Dorul Sufletului…

- Ce urmeaza sa se intample cu oamenii care au primit serul Johnson & Johnson? Unii s-au gandit la acest lucru, alții sunt șocați de anunțul autoritaților și medicilor. Ce vor trebui sa faca cei din aceasta categorie? Ce se intampla cu oamenii care au fost vaccinați cu Johnson & Johnson? Veste importata…

- Marsalis și ”Jazz at Lincoln Center Orchestra” din New York, formata din 15 dintre cei mai buni instrumentiști ai momentului, vor susține un concert simfonic, pe 2 iulie, la ora 20:00, la Sala Radio. Impreuna cu Orchestra Naționala Simfonica a Romaniei, dirijata de Cristian Macelaru, Marsalis și orchesta…