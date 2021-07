Stiri pe aceeasi tema

- ”Elicopterul aparține forțelor armate americane. In momentul in care au sesizat acea defecțiune tehnica și au constatat ca pierd din altitudine, au hotarat sa aterizeze forțat intr-un loc pe care ei l-au considerat sigur”, a spus Bode dupa incident. Ministrul de Interne a subliniat ca nu s-au inregistrat…

- Seful Statului Major al Fortelor Aeriene a decis anularea paradei de Ziua Aviatiei dupa incidentul de astazi in care un elicopter american Black Hawk a aterizat fortat in Piata Charles de Gaulle in timpul unor antrenamente.

- Ambasada Suediei la Bucuresti a postat, pe Facebook, in stilul sau caracteristic, o intrebare cu referire la elicopterul american care a aterizat fortat in centrul Capitalei. „Cine are prioritate in intersecție?”, se intreaba cei de la Ambasada. „Cine are prioritate in sensul giratoriu de…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii a oferit o prima reacție dupa aterizarea forțata a elicopterului lor militar in Piața Charles de Gaulle, din București. Autoritațile americane au precizat ca urmaresc evoluția acestui caz.

- „Partea de survol aerian la ambele ceremonii din 20 iulie, a Zilei Aviației, si 21 iulie, generata de retragerea din Afganistan au fost anulate. Ceremoniile se vor tine fara zboruri”, au anunțat reprezentanții Ministerului Apararii Naționale, joi, in Piața Charles de Gaulle, dupa incidentul aviatic.…

- Seful Statului Major al Fortelor Aeriene ar putea decide anularea paradei de Ziua Aviatiei dupa incidentul de astazi in care un elicopter american Black Hawk a aterizat fortat in Piata Charles de Gaulle in timpul unor antrenamente.

- Magistratul militar Ionel Corbu, procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti (PTMB), efectueaza o cercetare la fata locului in Piata Charles de Gaulle din Bucuresti, acolo unde un elicopter american a aterizat fortat. In acest caz, procurorii ancheteaza respectarea normelor de securitate…

- Ambasada SUA la Bucuresti a reactionat dupa ce un elicopter apartinand Armatei americane a aterizat fortat in Capitala, in sensul giratoriu din Piata Charles de Gaulle, dupa ce a doborat si doi stalpi de iluminat.