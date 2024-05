Aeronavele IAR-330 SOCAT vor survola orașul Bacău Aeronavele IAR-330 SOCAT aparținand Bazei 95 Aeriana vor survola orașul Bacau in data de 23 mai 2024, la inalțimi cuprinse intre 100 și 300 de metri. Survolul va fi efectuat cu respectarea stricta a reglementarilor aeronautice in vigoare, iar toate masurile de siguranța necesare vor fi implementate pentru a minimiza impactul asupra comunitații locale. Acțiunea […] Articolul Aeronavele IAR-330 SOCAT vor survola orașul Bacau apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

