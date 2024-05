Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13 – 20 mai 2024, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 259 evenimente: – 6 incendii (locuinte, anexe gospodaresti, vegetație uscata etc.); – 7 acțiuni la accidente rutiere; – 20 actiuni la alte situatii…

- Un cal care a cazut intr-un beci, la o adancime de aproximativ trei metri, in localitatea Viforata, a fost scos cu ajutorul pompierilor, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Basarab I” Dambovița face angajari prin incadrare directa. Este vorba de 8 posturi de execuție scoase la concurs in perioada urmatoare, astfel: -1 post de ofițer specialist II in cadrul Inspecției de Prevenire – avizare autorizare; Link concurs: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1688…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovița a organizat și desfasurat un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace in teren pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident aviatic, la un operator econimic de pe raza localitații Ilfoveni. Situația…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovița a organizat și desfasurat joi, 21 martie, un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace in teren pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident aviatic, la un operator econimic de pe raza localitații Ilfoveni.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovița a organizat și desfasurat astazi, 21 martie, un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace in teren pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident aviatic, la un operator econimic de pe raza localitații…

- Exercițiu de Alarmare Publica: Miercurea Alarmelor Cu prilejul Zilei Protecției Civile din Romania, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj organizeaza și desfașoara un amplu exercițiu de alarmare publica,

- Saptamana Protecției Civile in Alba. Expoziții de tehnica ISU, exercițiu de alarmare publica, ateliere de instruire. Program Saptamana Protecției Civile in Alba. Pana in 4 martie, in Alba sunt organizate evenimente. Este marcata implinirea a 91 de ani de la inființarea Protecției Civile. Inspectoratul…