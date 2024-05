Vladislav Gribincea, care a ratat fotoliul de magistrat la CSJ, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii i-a declarat dosarul drept inadmisibil, a primit, de la soacra sa, peste 1 milion de lei donații in anul 2020. Informația și explicațiile lui Gribincea se conțin in raportul de evaluare al candidatului, facut public de Comisia Vetting. Potrivit unor bloggeri, aceeași persoana este și soacra ex-ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, despre care o deputata BCS spunea ca ar fi realizat o tranzacție dubioasa , de pe urma careia instituția bancara in care activa in calitate de contabila-șefa…