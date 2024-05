Știri Constanta: ​Lucrarile se extind pe strazile din cartierul Tomis Plus Astazi, 23 mai 2024, se desfasoara lucrari de asfaltare a carosabilului pe strada Krakovia, la intersectia cu strada Napoli, traficul rutier fiind restrictionat partial pe portiunea de drum pe care se intervine.Programul de reabilitare a carosabilului in cartierul Tomis Plus cuprinde urmatoarele strazi: Napoli, Budapesta, Barcelona, Milano, Varsovia, Torino, Praga, Bratislava, Viena, Lyon, Brest, Londra, Oslo, Lisabona, Krakovia si Monaco.Constantenii care locuiesc sau tranziteaza zonele respect ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

