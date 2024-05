Ademola Lookman (26 de ani) este fotbalistul momentului in Europa. A inscris un hattrick in finala Europa League dintre Atalanta și Leverkusen, insa nigerianul a avut mult de munca pentru a ajunge la acest nivel. Povestea sa este, insa, tulburatoare. Varful Atalantei a acordat un interviu in 2021 pentru The Guardian in care a dezvaluit greutațile prin care a trecut in copilarie. ...