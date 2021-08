Ce salariu trebuie sa ai pentru un credit 50.000 euro. Cum se calculează Persoanele care doresc sa obținua un credit de 50.000 de euro trebuie sa indeplineasca anumite condiții. Criteriile difera de la o banca la alta, deci depinde unde alegeți sa mergeți. Astfel, persoanele care au un venit lunar net de 2.000 de lei și nicio alta persoana in intreținere pot opta pentru un credit la Emporiki Bank obtii, pe o perioada de 40 de ani, de 32.900 de euro. Lunar, ar trebui sa platesti o rata de circa 192 de euro. Ce salariu trebuie sa ai pentru un credit 50.000 euro. Cum se calculeaza Daca vreți sa obțineți un credit de aproximativ 50.000 de euro veți avea nevoie de un salariu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

