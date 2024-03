Stiri pe aceeasi tema

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul din Sibiu, Bogdan Nicolae Dancu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca "exista indicii destul de serioase" ca cei trei autori care l-au talharit pe omul de afaceri Adrian Kreiner, din Sibiu, care a decedat in urma jafului, ar mai fi dat alte…

- Noutați importante au ieșit la iveala in cazul tragic al crimei omului de afaceri Adrian Kreiner, care a șocat comunitatea din Sibiu. Șeful Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Sibiu, Tiberiu Ivancea, a transmis ca urmeaza sa fie adus in țara și cel de-al doilea suspect.

- Marți, 13 februarie, zi cu ghinion pentru mai mulți funcționari publici din cadrul CNAIR! Lucratori de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție – serviciile anticorupție din județele Arad, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Alba, Hunedoara, Mehedinți, Gorj, Dolj, Sibiu și DGA – Structura…

- UPDATE – ”La data de 13.02.2024, lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – serviciile anticoruptie din judetele Arad, Bihor, Timis, Caras-Severin, Alba, Hunedoara, Mehedinti, Gorj, Dolj, Sibiu si DGA – Structura Centrala, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- Crima din Sibiu. Laurentiu Ghita, unul din suspectii banuiti ca l-ar fi ucis in bataie pe Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu, a fost adus noaptea trecuta in tara dupa aproape 2 luni de la crima. Cosmin Costinel Zuleam, un alt suspect dintre cei trei, este in continuare de negasit. „Dar nu am…

- Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner urmeaza sa fie adus in tara saptamana viitoare, afirma surse apropiate anchetei, noteaza news.ro.Conform sursei citate, este vorba despre Ghita Laurentiu, nascut la 17.02.1988, domiciliat in Zaval, judetul Dolj. El a fost…