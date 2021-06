Ce rol are, de fapt, un Concierge în industria hotelieră Probabil ai mai auzit pana acum termenul de ”concierge” din industria hoteliera. El a aparut pe la mijlocul anilor 90 in țarile occidentale, iar originea sa provine de la o expresie in limba franceza, “Comte Des Cierge”, care se referea la slujitorii de la castel in Evul Mediu. Ce rol are, de fapt, un Concierge in industria hoteliera? Odata cu inaintarea in timp, termenul „concierge” a inceput sa fie folosit in legatura cu cei care țineau cheile cladirilor publice din Franța, in mod special a hotelurilor. Totodata, la ani distanța, cel care avea cheile in grija a inceput sa ofere și alte servicii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 03 iunie — a 154-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 211 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 18 mai — a 138-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 227 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe: Sf.…

- Pandemia a afectat grav industria organizarii de evenimente iar anul acesta nu se știe cum se vor putea face nunți, nu mai vorbim de concerte. Reprezentanții din industrie trag semnale de alarma și le propun autoritaților sa faca "nunți-test" dupa toate regulile.

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 06 aprilie — a 96-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 269 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- CHIȘINAU, 3 apr - Sputnik. Ambasada Republicii Moldova in Irlanda anunța ca din 6 aprilie intra in vigoare noi reguli de intrare pe teritoriul Irlandei. Astfel, indiferent de faptul daca moldovenii vor prezenta testul negativ la COVID-19 sau daca sunt vaccinați impotriva noului coronavirus, aceștia…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 20 martie — a 79-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 286 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- Furnizorii de servicii pentru nunți dar și organizatorii de evenimente au protestat in fața Guvernului acuzand lipsa de preocupare pentru Post-ul Protest al furnizorilor de servicii din industria evenimentelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 06 martie — a 65-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 300 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…