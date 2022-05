Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pavel le-a facut un anunț uriaș concurenților care au mai ramas in competiția Survivor. Caștigatorul de azi urmeaza sa aiba parte de o serie de beneficii in urma probelor grele pe care trebuie sa le execute. Marea finala se apropie cu pași repezi, iar sportivii care reușesc sa razbata in competiție…

- Dupa trei ani de relație, Otilia Bilionera s-a desparțit de iubitul strain. Artista a marturisit ca nu a putut renunța la religia ei pentru a iși intemeia o familie cu el. La scurt timp dupa ce s-a intors de la „Survivor Romania” au existat zvonuri ca relația artistei ar fi ajuns la final. Acum, Otilia…

- Alexandra Duli a plans cu lacrimi amare in ediția de marți, 26 aprilie, de la Survivor Romania 2022, dupa ce prezentatorul Daniel Pavel i-a rostit numele in cosniliul de eliminare. Cați bani a primit fosta Razboinica pentru participarea sa in cele 15 saptamani ale competiției. Cați bani a caștigat Alexandra…

- Elena Chiriac, Alexandra Duli sau Marian Dragulescu? Care este concurentul din echipa Vulturilor care in ediția de azi, 26 aprilie 2022, a emisiunii Survivor Romania, a parasit competiția? Dupa jocul de Comunicare din aceasta seara, situația s-a tranșat la Consiliul de Eliminare, in urma votului publicului.…

- Spiritul sarbatorilor pascale au ajuns și in Republica Dominicana. Concurenții de la ,,Survivor Romania” și echipa din spatele celebrului show sarbatoresc și ei ziua de Paște. Prezentatorul emisiunii sportive desigur ca petrece cum se cuvine, dar tot departe de casa. Ce surpriza vor avea sportivii din…

- „ Survivor Romania” 2022 a ajuns la o noua etapa: unificarea triburilor. Astfel ca, in ediția de marți seara, 29 martie, concurenții au avut parte de o surpriza pe cinste in ziua in care s-au unit. De acum, aceștia vor locui in același spațiu. Pentru petrecere, atat fetele cat și baieții au avut parte…

- Saptamana aceasta are loc unificarea la „Survivor Romania” 2022 . Faimoșii și Razboinicii vor sta impreuna in aceeași tabara. Totodata, prezentatorul Daniel Pavel au anunțat ce au voie sa faca fetele. Pana acum era interzis, insa pentru o zi au primit acceptul. Faimoșii și Razboinicii vor locui impreuna.…

- Culița Sterp a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Survivor Romania 2021. Fostul Faimos a marturisit ca experiența concursului din Republica Dominicana l-a schimbat foarte mult. Se pare ca artistului i-a placut atat de mult, incat s-a intors la Survivor. Cum s-a pozat alaturi de prezentatorul…