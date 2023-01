Ce rată ar trebui să plătească românii pentru un credit ipotecar pe 20 de ani, în funcție de bancă Rata unui credit ipotecar de 250.000 de lei, luat pe 20 de ani prin Prima Casa sau Noua Casa, a ajuns sa varieze intre 1.699 de lei si 2.056 de lei, arata un calcul facut de Economica. Creșterea IRCC de la 4.06% de 5.71% a dus la o majorare a dobanzilor intre 7,91% si 9,06%. Ratele creditului ipotecar, in special prin programele Prima/Noua Casa, au crescut de anul acesta cu valori cuprinse intre 25% si 40% fata de valorile de la inceputul anului 2022. Conform sursei citate, majorarea IRCC este relevanta doar in cazul anumitor banci, cele la care majorarea IRCC se traduce la niveluri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

