Continua programul „Prima Casa”. Romanii care și-au propus sa-și cumpere o locuința noua in 2024 au primit o veste buna din partea Guvernului Romaniei. Executivul a anunțat in mod oficial ca programul Prima Casa va continua și in acest an, sub denumirea de Noua Casa, și va suferi o serie de modificari. Potrivit Ministrului Finanțelor, Noua Casa 2024 se acorda in lei , pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maxima a creditului pe care il poți accesa este de: 66.500 euro – pentru locuințe al caror preț este de maxim 70.000 euro, avansul solicitat fiind de 5%; 119.000 euro – pentru…