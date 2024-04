Crește salariul minim pentru anumiți angajați E o premiera! Angajații din anumite banci din Romania vor avea garantat un salariu minim, mai mare decat cel minim pe economie și vor primi un pachet de plați compensatorii in caz de concediere din motive neimputabile lor, conform unui nou contract colectiv de munca semnat intre sindicatele bancare și mai multe banci din Romania, a anunțat Federația Sindicatelor din Industria Financiara și Consiliul Patronatelor Bancare din Romania. Pentru inceput, noul contract colectiv de munca va fi aplicabil doar salariaților bancilor membre CPBR, anume Banca Comerciala Romana (BCR), BRD-Groupe Societe Generale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Potrivit Ministrului Finanțelor, Noua Casa 2024 se acorda in lei, pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maxima a creditului pe care il poți accesa este de:66.500 euro – pentru locuințe al caror preț este de maxim 70.000 euro, avansul solicitat fiind de 5%;119.000 euro – pentru locuințe…

"Fiecare banca in acest moment se afla intr-un control de fond....Am plecat de la povestea controlului privind informarea consumatorilor la faza precontractuala si am descoperit anumite lucruri. Dupa ce finalizam prin procesul verbal de constatare si contraventie si prin, bineinteles, ordinele semnate…

