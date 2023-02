Ce raspunde Marcel Ciolacu presedintelui Iohahnis in legatura cu “rotativa guvernamentala”! La fel – parerea presedintelui PSD despre plagiatul ministrului liberal Bode!

Prezent in emisiunea „La fel”, de la Prima News, președintele PSD Marcel Ciolacu a evitat sa se pronunțe in privința acuzațiilor de plagiat care-l vizeaza pe ministrul liberal Lucian Bode, subliniind ca unii politicieni nu fac in prezent decat sa achite „note de plata”, in urma excesului pe care l-au abordat in cazul fostului premier PSD Victor Ponta.