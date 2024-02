Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru organizatii Membre ale AAC (Federatia Nationala PRO AGRO, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania – LAPAR, Uniunea Nationala de Ramura a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV si Asociatia Forta Fermierilor – AFF) au transmis, joi, catre premierul Marcel Ciolacu si ministrii…

- Solutionarea revendicarilor transportatorilor si agricultorilor necesita atentie si prudenta pentru ca Romania si-a luat angajamente fata de Comisia Europeana, iar daca ar fi luate unele masuri acestea s-ar putea intoarce impotriva intereselor protestatarilor, a explicat, miercuri, ministrul Finantelor,…

- Liderii coalitiei de guvernare, premierul PSD Marcel Ciolacu și președintele PNL, Nicolae Ciuca, discuta duminica, 10 decembrie, proiectul de buget pentru anul viitor, au declarat surse politice pentru Libertatea.La negocierile de la Vila Lac va participa inclusiv ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.…

- Intors din vizita in SUA, premierul Marcel Ciolacu l-a criticat vineri in ședința de Guvern pe ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pe tema proiectului de OUG privind masuri fiscale de la 1 ianuarie 2014. „Am observat ca, in absența mea domnul ministru al Finanțelor iarași nu s-a plictisit. A trebuit…

- PSD si PNL au avut la dispozitie 50 de milioane de euro din PNRR ca pana de Craciun sa dea in folosinta 150 de centre pentru copii si nu doar ca nu au terminat nici macar unul, dar nici nu le-au inceput, transmite Oana Toiu, deputat USR, intr-un comunicat. Ea precizeaza ca premierul Marcel Ciolacu a…

- PSD si PNL au avut la dispozitie 50 de milioane de euro din PNRR ca pana de Craciun sa dea in folosinta 150 de centre pentru copii si nu doar ca nu au terminat nici macar unul, dar nici nu le-au inceput, transmite Oana Toiu, deputat USR, intr-un comunicat. Ea precizeaza ca premierul Marcel Ciolacu a…

- Romania va trebui sa decida daca ramane la cota unica sau va introduce impozitarea progresiva, a declarat joi premierul Marcel Ciolacu, afirmație susținuta și de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

- Recompensarea celor care denunța evazioniștii, propusa de ministrul Finanțelor, nu este susținuta și de liderul PNL, Nicolae Ciuca. Acesta spune ca nici macar nu s-a discutat in partid subiectul. Daca liderul PNL e total impotriva, premierului Marcel Ciolacu ii surade ideea. Spune insa ca nu poate lua…