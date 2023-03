Ce punctaj or fi avut la trageri. Polițiștii din Ialomița au tras 14 focuri după o mașină și nu i-au nimerit cauciucurile Polițiștii din Ialomița au fugit dupa un șofer care nu a oprit la semnal și au tras dupa mașina acestuia 14 focuri, fara ca vreun cartuș sa nimereasca vreun cauciuc. Șoferul a fost prins dupa ce a forțat o bariera și autoturismul i s-a lovit. Conform unui comunicat al IPJ Ialomița, șoferul urma sa fie […] The post Ce punctaj or fi avut la trageri. Polițiștii din Ialomița au tras 14 focuri dupa o mașina și nu i-au nimerit cauciucurile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

