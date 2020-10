Miercuri, Partidul Social Democrat a prezentat programul de guvernare pentru perioada de guvernare 2021 – 2024. Prim vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu a prezentat documentul care a fost discutat cu sindicatele și patronatele. PSD promite ca salariile și pensiile vor crește PSD promite ca, salariul minim brut pe economie va crește cu 57%, pensiile vor crește […] The post Ce promite PSD daca va fi la guvernare. Salariile și pensiile minime cresc amețitor appeared first on IMPACT .