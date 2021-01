Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu trece prin momente destul de dificile, iar aici ne referim la situația grava in care se afla tatal ei. In cadrul emisiunii ”Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars, vedeta a marturisit ca parintele ei trebuie sa fie operat pe cord!

- Ana-Maria Mocanu se confrunta cu probleme grave de sanatate! Fosta asistenta TV a marturisit pe rețelele de socializare ca are de-a face cu dureri crunte, care nu ii mai dau pace. Vedeta le-a spus fanilor tot adevarul.

- Elena Lasconi și-a ingrijorat fanii. Aceasta a ajuns pe mana medicilor. Ce probleme de sanatate are primarul de la Campulung Muscel și care este mesajul pe care l-a transmis fosta jurnalista cetațenilor care conteaza pe ea? Ce probleme de sanatate are Elena Lasconi? Elena Lasconi urmeaza sa se opereze…

- 2020, anul celor mai mari probleme! Ileana Stana-Ionescu se confrunta cu probleme grave de sanatate! Ce se intampla cu marea actrița? Una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țara s-a retras din lumina reflectoarelor!

- Veste rea pentru fani. Elena Merișoreanu are probleme grave de sanatate. Ce i-au spus medicii indragitei interprete de muzica populara?! Elena Merișoreanu, din nou pe masa de operatie Elena Merișoreanu are, din nou, probleme grave de sanatate. La inceputul acestui an, cantareata a primit din partea…

- Ziarul Unirea FOTO| APEL UMANITAR pentru o mama singura cu 3 copii minori: Femeia are probleme grave de sanatate, iar unul dintre fii este operat pe creier Un nou apel APEL UMANITAR pentru o mama singura cu 3 copii minori a fost lansat pe rețeaua de socializare facebook. Este vorba despre o femeia cu…

- Andreea Banica a trecut prin momente foarte greele, dupa ce fiul ei a fost diagnosticat cu o afecțiune serioasa. Vedeta și-a deschis sufletul in fața fanilor și a facut cateva dezvaluiri emoționante despre perioada in care copilul ei a fost bolnav și a suferit crunt.

- O tanara in varsta de 22 de ani din Mureș a disparut de acasa in urma cu 2 zile, iar familia o cauta disperata. Fata sufera de o boala extrem de grava, iar parinții se gandesc la ce e mai rau.