Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 25 de ani, din judetul Mures, dat disparut de noua ani de familie, a fost gasit pe strazi de o patrula de la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges. Aceștia l-au dus la spital, apoi la un adapost, avand in vedere temperaturile extrem de scazute. La iesirea din tura, jandarmii l-au dus…

