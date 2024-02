Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Lipan Țandarica, toboșarul legendarei trupe Phoenix, a implinit astazi 71 de ani. Susține insa ca se simte ca la 48, plin de energie, de optimism, și pus pe fapte mari, in cultura romaneasca. In exclusitate pentru Playtech Știri, vestitul artist, atat de indragit, in intreaga lume, ne-a oferit…

- Sistemul de pensii de stat din Romania este plin de inechitați, și asta se intampla de ani buni. Prin noul sistem de calcul, care va intra in vigoare de anul viitor, conform ministrului Muncii, mare parte din inechitați vor disparea. Unul din punctle discutate este și cel al romanilor care au lucrat…

- Radu Dragușin, 21 de ani, a beneficiat de modificarea intregului staff administrativ al lui Tottenham. Cei trei directori veniți de la Aston Villa i-au facut un raport convingator managerului Ange Postecoglou, care a decis transferul „tricolorului”. Cumparat cu 31 de milioane de euro, cel mai scump…

- Actorul clujean Dorel Vișan, in varsta de 86 de ani, și-a dedicat toata viața scenei. Artistul a povestit despre actuala sa situație materiala dupa o cariera in teatru, menționand ca primește lunar o pensie de 1.400 de lei. Pe langa pensie, actorul beneficiaza si de o indemnizație de merit…

- Un barbat, de 70 de ani, din Australia, a ramas fara pensie dupa ce a caștigat la Loto un premiu de 60.000 de dolari australieni (37.000 de euro), informeaza ȘtirileProTV. Dupa ce a aflat ca a caștigat la loterie, Frank Kemmler și-a anunțat entuziasmat familia ca vor pleca in vacanța. „A fost un sentiment…

- Ion Iliescu ramane unul dintre cele mai interesante personalitați ale Romaniei. Fostul președinte al țarii noastre continua sa atraga atenția chiar și dupa ce s-a retras din lumea politica. Mulți iși doresc sa afle ce pensie incaseaza acesta acum, detaliu ce a ieșit la iveala. Suma intrece orice imaginație!…

- Pensiile cresc din ianuarie 2024, dar mulți inca nu știu ce suma vor incasa. Daca te numeri printre cei care au lucrat 30 de ani sau mai mult, vezi ce venituri ți se cuvin conform noii formule de calcul. Iata care este suma pe care o vei incasa lunar dupa majorarea de la inceputul anului […] The post…

- „Este foarte important de spus ca pe simularile noastre, pe o situatie in care aveam un pensionar in indemnizatie minima sociala care astazi primea 1.125 de lei, de anul viitor, pentru o vechime in munca de 35 de ani, cresterea va fi de 87%, peste 1900 de lei. Foarte important de stiut datorita punctelor…