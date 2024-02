Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat ce pensie uriasa incaseaza Dumitru Dragomir. Fostul sef al LPF i-a luat fata lui Ion Tiriac.Dumitru Dragomir are o avere uriasa, dar primeste, lunar, o suma imensa si de la statul roman. Vezi AICI ce pensie incaseaza, lunar, Dumitru Dragomir...

- Este unul dintre cei mai carismatici și de succes oameni de televiziune, dar puțini știu cați bani are, de fapt, Dan Negru. Veniturile sale au fost mereu un subiect tabu. Suma caștigata de prezentator nu este deloc mica. Fiind un veteran pe micile ecrane, Dan Negru a adunat o avere considerabila din…

- Un barbat care a stat 44 de ani la inchisoare pentru o fapta pe care nu a comis-o urmeaza sa primeasca 25 de milioane de dolari despagubire, aceasta fiind a doua cea mai mare suma din istorie acordata pentru o condamnare injusta, potrivit Duke Law School’s Wrongful Conviction Clinic, citata de CNN.

- Omar Hayssam, sirianul condamnat condamnat in dosarul jurnaliștilor romani rapiți in Irak, s-a pensionat la 61 de ani. Barbatul este insa nemulțumit de suma pe care o primește lunar de la stat. Omar Hayssam, care in prezent se afla in Penitenciarul Margineni, acolo unde executa o pedeapsa de 24 de ani…

- Intr-un podcast recent, afaceristul Silviu Prigoana a adus in atenția publicului pensia sa substanțiala, rezultat al anilor de contribuții consistente la bugetul de stat prin taxe și impozite. Declarand ca se bucura acum de o pensie de mii de euro, Silviu Prigoana iși exprima satisfacția pentru deciziile…

- Unul dintre mai indragiți artiști romani incaseaza lunar bani frumoși din pensie. Este vorba despre Gheorghe Turda, interpretul de muzica populara, cu o cariera de peste 50 de ani, Artistul a recunoscut ca ii intra in conturi o pensie consistenta.

- Judecatorii bucuresteni au admis in parte cererea UAT Municipiul Constanta prin Primar si au constatat nulitatea absoluta partiala a mai multor contracte vizand terenurile. Instanta a decis, de asemenea, radierea dreptului de proprietate al unora dintre parati asupra a mii de metri patrati de terenuri…

- Ion Iliescu ramane unul dintre cele mai interesante personalitați ale Romaniei. Fostul președinte al țarii noastre continua sa atraga atenția chiar și dupa ce s-a retras din lumea politica. Mulți iși doresc sa afle ce pensie incaseaza acesta acum, detaliu ce a ieșit la iveala. Suma intrece orice imaginație!…