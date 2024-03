Stiri pe aceeasi tema

- Viața in spatele gratiilor pare destul de palpitanta pentru șeful CJ Vaslui, Dumitru Buzatu. Prins cu o șpaga uriașa, Buzatu a ajuns in arest, acolo unde se pare ca duce o viața de lux. Cel puțin asta relateaza Realitatea, care a intrat in posesia listei cu vizitatori! Buzatu e vizitat de oameni…

- Un barbat care și-a agresat soția a incercat sa fuga de politistii chemati la interventie. El a fost urmarit cativa kilometri, iar masina sa a fost oprita cu ajutorul dispozitivului "Spike".

- Urmarire ca in filme pe autostrada A1, la Sebeș: Un șofer vitezoman a fost urmarit 20 de kilometri, de catre polițiști, pana a fost oprit. Cu ce pedeapsa s-a ales Urmarire ca in filme pe autostrada A1, la Sebeș: Un șofer vitezoman a fost urmarit 20 de kilometri, de catre polițiști, pana a fost oprit.…

- Un moldovean in varsta de 31 de ani a fost arestat vineri in Croatia cu privire la trafic de persoane, in urma unei urmariri in capitala croata Zagreb, relateaza AFP și news.ro.Moldoveanul transporta intr-o camioneta 32 de migranti, dintre care doi au fost raniti, dupa ce acesta a lovit o masina…

- A fost data sentința in cazul individului care a ucis cu sange rece doi batrani in locuința lor chiar langa Tribunalul Timiș. Judecatorii au decis ca Minda Andrei trebuie sa stea 28 de ani dupa gratii și sa plateasca despagubiri doua sute de mii de euro. Prins dupa 48 de ore in zona Garii de Nord…

- Un contrabandist de țigari din Botoșani a fost prins dupa o urmarire spectaculoasa cu mașina in timpul careia polițiștii au tras cu pistolul. Fugarul a reușit sa iasa din mașina și a fost prins dupa aproximativ un kilometru, anunța polițiștii de frontiera

- Un barbat din Sri Lanka a ucis un alt cetațean strain in București, in urma cu 33 de ani. Abia dupa mai bine de trei decenii de cand a avut loc crima, a fost prins. Cați ani va petrece in spatele gratiilor.

- VIDEO Urmarire ca in filme la Sibiu: o fata de 16 ani, aflata la volanul unui SUV, a incercat sa fuga de polițiști. Ce a pațit Urmarire ca in filme la Sibiu: o fata in varsta de 16 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce, in cursul noptii de miercuri spre joi, s-a urcat la volanul unui SUV si a condus in…