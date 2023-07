Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie 2023, pacienții Spitalului Municipal Turda s-au declarat destul de mulțumiți de serviciile medicale, potrivit unor date colectate prin Mecanismul de Feedback al Ministerului Sanatații și conturate in aplicația online graphs.ro. Mai exact, 38,33% din respondenți se declara foarte mulțumiți,…

- Spitalul Municipal Turda și Spitalul Municipal ”Dr. Cornel Igna” din Campia Turzii se afla intr-o situație ingrata, dupa ce din datele colectate de la pacienți, prin Mecanismul de Feedback al Ministerului Sanatații (conturate in aplicația online graphs.ro, realizata de clujeanul Dragoș Vana), rezulta…

- ANDRA schimba stilul muzical și trece pe „flamenco”. Noua piesa realizata in colaborare cu India Martinez – „El Vuelo” se anunța un hit al acestei veri. Piesa „El Vuelo” este compusa de David Santisteban Marcos, Gonzalo Hermida Quero și India Martinez. „Muzica nu cunoaște bariere, caci a reușit sa ne…

- In Turda și Campia Turzii sunt mai multe companii publice, adica cu capital de stat, la care cele doua administrații locale sunt acționare (in majoritate sau parte din acționariat). Ce rezultate economice au inregistrat ele in anul 2022? Va aratam acum! Salina Turda SA (100% Municipiul Turda) Compania…

- Datorita datelor din Mecanismul de Feedback al Pacientului, acum puteți sa vedeți in ce spitale au fost cel mai mulțumiți pacienții de serviciile medicale primite. In Cluj-Napoca, procentajul cel mai mare este la Spitalul de Recuperare.

- Clujeanul Dragoș Vana, fondatorul site-ului Graphs.ro, a realizat Harta Șpagii in spitalele din Romania, conform datele colectate in Mecanismul de Feedback al Pacientului al statului. „Sunteți pregatiți pentru Harta Șpagii? Dupa cum știți in ultima vreme am procesat datele din Mecanismul de Feedback…

- La Sandulești exista o situație cel puțin ciudata, in privința achizițiilor publice efectuate pentru unele lucrari de construcții. De ani de zile, dar doar de cand primarul Calin Fargaciu a caștigat aceasta funcție, exista o firma care este ”abonata” la toate lucrarile de construcții de pe raza comunei.…

- Creștin ortodocșii sarbatoresc in acest sfarșit de saptamana Paștele, iar cu acest prilej, magazinele și localurile au programul modificat. In duminica Paștelor, niciun local din Campia Turzii nu este deschis. Victory Caffe – str. Aurel Vlaicu nr. 72 Duminica: Inchis Luni: 14:00- 00:00 Liador – str.…