- Un alt accident rutier a avut loc astazi pe DN75, la ieșire din Mihai Viteazu spre Turda, fiind implicate mai multe mașini. Citește și: VIDEO-ACUM: Accident la ieșire din Mihai Viteazu! Un motociclist s-a facut”praf”! (UPDATE) Potrivit aplicației Waze, se pare ca este vorba de un accident ușor, insa…

- Fermierii protestatari au blocat traficul de la ieșirea din Campia Turzii, inspre Mureș, dupa ce au blocat sensul giratoriu din zona. TurdaNews v-a informat azi despre faptul ca fermierii din zona rurala adiacenta municipiului Campia Turzii, au ieșit azi pe drumuri, pentru a protesta. Citește și: Fermierii…

- Accident cu mașina de poliție la protestul transportatorilor din Cluj. Coliziunea a avut loc in centrul orașului. Martorii spun ca un alt autoturism a virat brusc și a intrat in coliziune cu autospeciala. Intre timp, in capitala, protestatarii au ajuns la Ministerul Finanțelor, unde se afla deja de…

- Noaptea trecuta a avut loc un accident grav la ieșirea din localitatea Nadașelu spre Zalau, in urma caruia s-a produs un incendiu, iar 5 persoane au fost ranite, 4 dintre acestea fiind transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Pompierii din cadrul ISU Cluj au intervenit noaptea…

- Un accident de circulație in care au fost implicate trei mașini s-a produs vineri seara, la Nadașelu. In jurul orei 21.45 a avut loc un accident rutier pe DN1F, in localitatea Sanpaul.In eveniment au fost implicate 3 autovehicule, iar la acest moment traficul este blocat pe ambele sensuri pentru…

- Un șofer a reușit o „parcare” cu spatele, neobișnuita intre Gilau și Florești. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale. Practic acesta ramas suspendat cu roțile din spate suspendate pe parapetele de pe marginea drumului. Se pare ca in accident a fost implicat și un BMW. Dubița a fost avariata in…

- Un barbat este cercetat penal pentru un cumul de infracțiuni. A fost prins conducand o mașina cu numele false de inmatriculare, a fugit de polițiști, in goana mare a mai și acroșat un polițist cu oglinda retrovizoare. Judecatorii de la Gherla au dat vineri sentința intr-un caz de vatamare corporala…

- Autostrada Transilvania va prinde și mai mult contur odata cu deschiderea tronsonului Chețani- Campia Turzii. Deși finalizarea lucrarilor era programata peste 6 luni, constructorii s-au mișcat bine, iar Ministrul Transporturilor susține ca va putea fi circulata pana la finalul lui 2023. Citește și:…