Ce nu trebuie să-ți lipsească deloc din trusa de machiaj de Anul Nou - Așa va fi și oglinda anului 2023 Iata ce sfaturi au make-up artiștii pentru ține, ce anume nu trebuie sa-ți lipseasca din trusa de machiaj pentru Revelion. In trusa de machiaj trebuie sa ai un dermatograf stralucitorCu textura lui cremoasa și stralucitoare, in culori țari precum auriul, argintiul, albastrul metalizat etc., dermatograful "bling-bling" a revenit la moda. Nu trebuie sa uiți sub nici o forma sa ți-l achiziționezi și sa-l ai in trusa de machiaj de Revelion. Fardurile pentru pleoapeLa fel de stralucitoare trebuie sa fie și fardurile pentru pleoape. Vorbim, totuși, de un machiaj de seara, care trebuie sa iasa din anonimat.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

