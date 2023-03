Ce mesaje au transmis parlamentarii PSD cu ocazia zilei de 8 Martie

Stiri pe aceeasi tema

- Doisprezece barbati au fost retinuti in urma scandalului care a avut loc pe o strada din Ciorogarla, in total fiind implicate in incident 14 persoane. O femeie a fost ranita, dar nu a avut nevoie de internare. Instanta a dispus control judiciar in cazul tuturor celor retinuti. IPJ Ilfov a transmis,…

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc nu se feresc sa iși arate iubirea pe care o simt unul fața de celalalt. De ziua brunetei, antrenorul de fotbal i-a pregatit o surpriza extrem de frumoasa!

- Cel puțin pana la aceasta ora nici Primaria Turda, nici cea din Campia Turzii nu au anunțat organizarea de evenimente cu ocazia zilei de Valentine’s Day. Pe 14 februarie se celebreaza Ziua Indragostiților din intreaga lume. De catre unii romani este vazuta mai degraba ca o „sarbatoare de imprumut” de…

- „Bistrița va avea centura! Prea multe povești au fost, prea mulți s-au opintit de-a lungul anilor din motive politicianiste sa o mute ba in dreapta, ba in stanga”, a anunțat ieri seara deputatul PSD Daniel Suciu. Intr-o postare pe pagina sa de socializare, deputatul Daniel Suciu s-a referit la ultimele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a transmis sambata, 7 ianuarie, un mesaj cu prilejul Craciunului (de rit vechi, n.r.), prin intermediul caruia i-a felicitat pe toti cetatenii rusi, pe crestinii ortodocsi (de rit vechi, n.r) cu ocazia Craciunului, dorindu-le succes si prosperitate. Fii la…

- Andreea Perju a implinit 38 de ani și este mai implinita ca niciodata, caci este mama a doua fete, iar de curand și-a indeplinit una dintre cele mai mari dorințe: o casa noua. Vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare, alaturi de cateva imagini.

- Zi speciala pentru Claudia Puican! Indragita cantareața iși sarbatorește ziua de naștere, iar soțul ei, Armin Nicoara, i-a transmis o urare emoționanta pe rețelele de socializare și a postat o fotografie de la nunta. Iata ce declarație de dragoste i-a scris cantarețul partenerei sale de viața!

- Cu pași mici dar siguri, reducem birocrația și statul la cozi in fața ghișeelor – a anunțat deputatul PSD Bogdan Ivan Gruia. Bogdan Ivan Gruia a transmis ca – impreuna cu mai mulți colegi din Parlament – a inițiat o lege, pe care a și votat-o. Prin intermediul acestei legi, statul la coada pentru obținerea…