Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile sub 800 lei ar putea crește cu 40%, iar cele peste 5.000 lei ar putea fi inghetate. Propunerea patronilor pentru evitarea unui deficit bugetar greu de controlat Reprezentantii CNIPMMR propun o crestere de 40% a pensiilor cuprinse intre 500 si 800 de lei, ceea ce reprezinta un efort bugetar…

- Reprezentantii CNIPMMR propun o crestere de 40% a pensiilor cuprinse intre 500 si 800 de lei, ceea ce reprezinta un efort bugetar de 1,3 miliarde de euro anual, care poate fi sustinut, avand in vedere cresterea economica anuala, in timp ce pensiile in cuantum de peste 5.000 lei pot fi inghetate,…

- Romania trebuie sa se pregateasca din punct de vedere economic, in conditiile in care exista potentialul unei crize globale pe fondul extinderii epidemiei de coronavirus, astfel ca statul trebuie sa investeasca in infrastructura, in domenii cheie pentru a impulsiona si a sustine economia, a declarat…

- Voucherele de vacanta au insemnat, anul trecut, doar 20% din cifra de afaceri a antreprenorilor din turism si nu au avut un impact semnificativ asupra preturilor, astfel ca trebuie demontat mitul ca aceste tichete au tinut turismul romanesc, a declarat, luni, presedintele Consiliului National pentru…

- Voucherele de vacanta au insemnat, anul trecut, doar 20% din cifra de afaceri a antreprenorilor din turism si nu au avut un impact semnificativ asupra preturilor, astfel ca trebuie demontat mitul ca aceste tichete au tinut turismul romanesc, a declarat, luni, presedintele Consiliului National pentru…

- Omul de afaceri, Liviu Rogojinaru, care a detinut si functia de secretarul general al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), a fost numit printr-o decizie a premierului publicata în Monitorul Oficial, în funcția de Secretar de…

- Guvernul ar trebui sa grabeasca numirile de secretari de stat, in conditiile in care Ministerul Economiei e format din patru foste ministere, iar ministrul de resort are in subordine doar doi secretari de stat, sustine presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) isi doreste ca Guvernul sa cuprinda in bugetul de stat pentru 2020 bani pentru digitalizarea ministerelor si a agentiilor statului, deoarece digitalizarea tine de siguranta nationala si ar trebui discutata in Consiliul…