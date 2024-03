Mediul de afaceri din Romania este in secolul 21 si politicile publice sunt in secolul 20, de aici avem plati ilicite, economia subterana sau ceea ce noi numim concurenta neloiala, a afirmat , presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, citat de Agerpres. “O sa va spun un lucru cu care n-o sa fiu foarte popular, si anume faptul ca mediul de afaceri din Romania este in secolul 21 si politicile publice din Romania sunt in secolul 20. De aici avem de fapt aceasta discrepanta majora in tot ceea ce se intampla si ajungem la subiectul zilei, si anume plati ilicite,…