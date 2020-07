Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali din Argeș susține brandurile locale. „Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali este o structura interna a PNL, care are drept scop susținerea capitalului romanesc, consolidarea economiei de piața, promovarea și apararea intereselor legitime ale oamenilor de afaceri din…

- Romanii care pleaca in vacanța in Grecia sau in Bulgaria trebuie sa stea in izolare 14 zile, la revenirea in țara. Masura ar putea fi ridicata de la 15 iunie, anunța ministrul Economiei, Virgil Popescu. „Romanii pot merge in Grecia și Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie sa intre…

- Guvernul a aprobat joi o ordonanta de urgenta cu privire la sustinerea marilor consumatori de energie, aceasta fiind o modificare a ordonantei care permitea sustinerea a 15 ramuri din industrie, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la finalul sedintei…

- Romania nu s-a opus semnarii unui protocol cu Grecia, Bulgaria si Serbia privind reluarea turismului intre aceste patru tari, a transmis miercuri ministrul Economiei, Energie si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Romania nu s-a opus semnarii unui protocol cu Grecia, Serbia si Bulgaria.…

- Romanii sunt pe ultimul loc in Europa la susținerea economiei naționale! Doar 3,5% din PIB insumeaza #toate masurile prevazute de Guvern pentru a sprijini firmele și pentru salvarea locurilor de munca. Informația vine de la PSD, ai carei reprezentanți mai afirma ca „Vecinii noștri, cu economii comparabile,…

- Când va putea fi reluat, turismul se va practica probabil pentru început doar în propria regiune, scrie DW într-o analiza. Când si cum vor fi redeschise granitele pentru reluarea calatoriilor transfrontaliere, nu poate spune nimeni. „E mai degraba…

- Peste 100 milioane de lei vor fi acordați pentru susținerea mediului de afaceri, afectat de criza pandemica. Declarația a fost facuta de Sergiu Railean, ministrul Economiei și Infrastructurii, in cadrul unui briefing de presa.