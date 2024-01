Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu, actorul a carui voce a infrumusețat copilaria catorva generații de romani, implinește respectabila varsta de 80 de ani! Vocea Motanului Danila din ”Veronica”, solistul și imitatorul fabulous al multor colegi din breasla artistica, in șase decenii de activitate neintrerupta, artistul,…

- Paul Surugiu, alias Fuego este unul din artiștii cu cele mai multe recitaluri și concerte susținute pe an. A avut ani in care a parcus și un milion de kilometri pe șoselele și drumurile noastre cele de toate zilele, a trecut printr-o gramada de „aventuri”, din cauza carora a inceput sa puna accent pe…

- Scandal dupa nominalizarile la premiile Oscar. Academia Americana de Film este criticata pentru ca le-a ignorat pe regizoarea peliculei Barbie si pe actrita din rolul principal, Margot Robbie. In schimb, Ryan Gosling, care il interpreteaza pe Ken, se afla pe lista celor mai buni actori. Starul canadian…

- Daca vom consuma in exces fructe, ne putem confrunta cu efecte nedorite sau disconfort, in special in situații precum diabetul sau sindromul de colon iritabil. Toleranța la cantitatea și tipurile de fructe consumate poate varia de la o persoana la alta, de aceea este crucial sa fim atenți la semnalele…

- Rapoartele arata ca traderii și procesatorii activi in Romania au cumparat o cantitate mai mare de miere din Ucraina decat din China. Intre 1 ianuarie – 24 decembrie 2023, Romania a importat din Ucraina 2496 de tone de miere, in timp ce cantitatea adusa din China a fost de 675 de tone.Anul trecut,…

- Adriana Bahmuțeanu a impartașit recent o parte din amintirile sale despre Craciunul din copilaria traita in perioada comunista. Intr-un interviu pentru Unica , ea a marturisit ca acea perioada a fost unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, cand lipsa bunurilor și restricțiile erau la ordinea…

- ​Ultima melodie a trupei The Beatles, „Now and Then”, a strans 4,5 milioane de vizualizari in 18 ore de la lansare. Ultimul cantec al formatiei The Beatles, la care Paul McCartney si Ringo Starr au lucrat in ultimele luni și care a pornit de la o caseta demo inregistrata de John Lennon si realizata…