- Dani Mocanu, cunoscut pentru cariera sa muzicala in lumea manelelor, demonstreaza inca o data ca determinarea și pasiunea nu cunosc limite. Aflat in arest la domiciliu, artistul a dezvaluit ca iși deschide un complex de vile extra luxoase.

- Primarul din Corbeanca, Valeriu Anton, care a fost judecat pentru luare de mita de peste 3,5 milioane de euro, a fost eliberat din inchisoare. Curtea de Apel a inlocuit arestul preventiv cu cel la domiciliu. Vineri, 13 octombrie, Curtea de Apel a decis ca Valeriu Anton sa fie eliberat din penitenciar…

- Cei doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, au fost dusi marti dimineata la Tribunalul Bucuresti, unde se va judeca contestatia lor impotriva arestarii preventive. Cei doi au fost arestați preventiv pana pe data de 5 octombrie.

- Fratele lui Dani Mocanu se confrunta cu probleme și a cerut magistraților permisiunea de a parasi arestul la domiciliu. Dupa mai multe luni petrecute in arest preventiv la Penitenciarul Mioveni, la inceputul lunii mai, Nando, fraele manelistului, a fost plasat in arest la domiciliu. Ce le-a cerut magistraților

- Tanarul in varsta de 19 ani care s-a urcat la volan sub influența bauturilor alcoolice și a provocat accidentul de pe DN 1, la iesirea din Santimbru, soldat cu uciderea a trei tineri in varsta de 17, 18, respectiv 25 de ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Inainte ca oamenii legii sa ia aceasta decizie,…

- SCANDAL la Abrud: Un barbat de 30 de ani plasat sub control judiciar, dupa ce a ranit doi clienți aflați intr-un local public SCANDAL la Abrud: Un barbat de 30 de ani plasat sub control judiciar, dupa ce a ranit doi clienți aflați intr-un local public La data de 21 august 2023, un barbat de 30 de ani,…

- Curtea de Apel București a respins contestațiile mai multor inculpați din dosarul azilelor groazei, printre care și Șttefan Godei. Instanța a decis insa elliberarea lui Dumitra Ovidiu din arest și plasarea sub control judiciar.