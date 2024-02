Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 19 ani in casa caruia a murit Shara, eleva olimpica din București, a fost eliberat din arestul preventiv. Curtea de Apel Bacau a decis schimbarea masurii de detenție și plasarea tanarului in arest la domiciliu. Tanara a decedat la scurt timp dupa ce a ajuns la el, in Neamț.

- S-a luat o noua decizie in cazul lui Vlad Pascu, tanarul care a produs tragedia de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri. Ei bine, Tribunalul Constanta a decis ca baiatul sa ramana in arest preventiv. In acest fel, decizia instantei este definitiva.

- La cateva luni de cand fiul sau a omorat doi tineri in stațiunea 2 Mai, Mihai Pascu a vorbit, pentru prima data, despre ceea ce s-a intamplat, de fapt. Tatal lui Vlad Pascu a spus daca a intervenit sau nu pentru fiul sau și cum a ajuns acea mașina pe mainile fiului sau.

- Mama șoferului drogat din 2 Mai a scapat de arestul preventiv și a fost plasata in arest la domiciliu. La ieșirea din instanța, Miruna Pascu a primit cadou doua lumanari, pentru a le aprinde in locul in care fiul ei, Vlad Pascu, i-a omorat pe cei doi tineri, dupa ce a condus drogat.

- Miruna Pascu, mama soferului drogat de la 2 Mai, a vorbit, in premiera, despre accidentul provocat de fiul ei, in urma caruia au decedat doi tineri. Femeia a primit si doua lumanari, pe care sa le aprinda in memoria celor din tineri uciși de fiul sau. Spune ca traieste o tragedie Miruna Pascu s-a destainuit.…

- Miruna Pascu a vorbit pentru prima data dupa tragedia de la 2 Mai, atunci cand fiul ei, drogat fiind, a omorat doi tineri.„Nu pot sa fac niciun fel de declarații cu privire la dosar pentru ca nu este normal. Tragedia pe care o traiesc și durerea pe care o simt nu este un lucru care sa fie expus,…

- Miruna Pascu a vorbit pentru prima data dupa tragedia de la 2 Mai, atunci cand un șofer drogat a omorat doi tineri.„Nu pot sa fac niciun fel de declarații cu privire la dosar pentru ca nu este normal. Tragedia pe care o traiesc și durerea pe care o simt nu este un lucru care sa fie expus, dupa parerea…

- Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, ca Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, tanarul care, aflat sub influenta drogurilor, a accidentat mortal doi tineri la 2 Mai, poate fi cercetata sub control judiciar. De asemenea, pentru tatal tanarului magistratii au decis ridicarea controlului judiciar. Niciuna…