Ce investiții mai fac autoritățile din Dolj în timpul pandemiei Ce investiții mai fac autoritațile din Dolj. Chiar daca autoritațile se concentreaza in prezent pe acțiunile privind sanatatea publica din cauza pandemiei de coronavirus, se poate spune și ca „viața merge mai departe“. Asta pentru ca procedurile de achiziții publice derulate de autoritațile locale, societațile din subordine sau cele cu capital de stat au continuat și in contextul actual. Licitațiile au mers mai departe și dupa declararea starii de urgența in Romania, iar județul Dolj nu a facut excepție. Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) este oglinda faptului ca viața merge mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-au inregistrat 6 cazuri de pacienți pozitivi, plus un deces, in randul persoanelor care fac dializa la centrul Fresenius Nephrocare din județul Ialomița. Și un angajat al centrului a fost confirmaț ca pozitiv. Nici centrul, nici autoritațile nu au comunicat asta public pana acum. Persoana care a decedat…

- India - o tara cu aproximativ 1,4 miliarde de locuitori - inregistreaza pentru moment 482 de contaminari cu noul coronavirus care a aparut la sfarsitul lui decembrie in China si deplange noua morti. Autoritatile au pus la dispozitie muncitorilor 1.000 de autobuze pentru a-i duce acasa, potrivit BBC.…

- Unul dintre pacientii internati in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin a fost diagnosticat cu COVID-19. Barbatul nu a fost testat initial intrucat nu s-a incadrat in simptomatologia pentru Coronavirus comunicata de Ministerul Sanatatii.

- In cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014 - 2020, au fost semnate 57 de contracte de finantare, in valoare de aproximativ 194 milioane euro, pentru modernizarea si dotarea cu aparatura medicala a unitatilor de primiri urgente din cadrul spitalelor judetene. Sistemul medical romanesc este…

- Cap Limpede, stiri adevarate: In Romania au fost confirmate, pana acum, 123 infectii cu coronavirus. Noua dintre pacienti au fost declarati vindecati si au fost externati. Autoritatile fac apel la populatie sa se informeze doar din surse oficiale si credibile. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat,…

- Legislația care reglementeaza declararea starii de urgența și a starii de asediu, respectiv masurile care pot fi luate in aceste situații, face referire la toate cazurile in care se pot lua aceste decizii. Autoritațile au transmis un mesaj in care fac apel la calm și dau asigurari ca "vor fi avute in…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a reunit in sedinta extraordinara, urmare a atentionarilor meteorologice cod galben si cod portocaliu emise de Administratia Nationala de Meteorologie. ”Am analizat evolutia situatiei meteorologice, dar si a celei hidrologice la nivelul judetului. Au fost…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a reunit in sedinta extraordinara, urmare a atentionarilor meteorologice cod galben si cod portocaliu emise de Administratia Nationala de Metorologie. „Am analizat evolutia situatiei meteorologice, dar si a celei hidrologice la nivelul judetului. Au fost…