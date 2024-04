Stiri pe aceeasi tema

- In Marea Britanie, peste 250 de oameni mor in fiecare saptamina din cauza cozilor la departamentele de urgența. „Peste 250 de oameni pe saptamina au murit in Anglia anul trecut din cauza așteptarilor lungi in departamentele de urgența”, arata datele, transmite Noi.md cu referire la rbc.ru. In total,…

- Mii de pacienți din Anglia ar fi murit anul trecut din cauza aglomerației de la secțiile de urgența. Estimarea este ca peste 250 de pacienți pe saptamana in Anglia ar fi murit inutil in 2023. Studiul a fost realizat de Colegiul Regal de Medicina de Urgența (RCEM), potrivit mediafax. Realizatorii…

- Deficit de medici la Sectiile UPU-SMURD si radiologie de la SJU Miercurea-Ciuc Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea-Ciuc se confrunta cu deficit de medici la sectiile UPU-SMURD si radiologie, conducerea unitatii precizand ca posturile vor fi scoase in continuare la concurs, pana la ocuparea…

- Spitalul Judetean Targoviste angajeaza medici specialisti si medici rezidenti anul V, specialitatea Medicina de urgenta, iar la concurs sunt scoase sase posturi, se arata pe site-ul unitatii medicale.

- Se pregatește și Romania in eventualitatea unui conflict in ceea ce privește sistemul sanitar – acesta a fost anunțul facut de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. Proiectul vine imediat dupa ședința Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in care s-a discutat despre intarirea…

- Șeful serviciului de informații al apararii din Ucraina, Kyrylo Budanov, afirma ca este „mai mult sau mai puțin confirmat” ca Alexei Navalnii a murit din cauze naturale - mai exact din cauza unui cheag de sange, scrie Sky News.

- O antena 5G a incins spiritele in comuna Țintești, județul Buzau. Satenii s-au imparțit in doua tabere. Unii cred ca antena este benefica pentru ca nu exista semnal la telefoane. Alții, insa spun ca noua construcție le afecteaza sanatatea.„Ati reusit sa divizati comuna, ca sa zic asa, pentru ca iata-ne…

- Comunicat de presa USR cere demisia ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, in contextul in care, dupa criza de personal din spitale, sunt aruncate in criza și medicina de familie și medicina de ambulator. In urma deciziilor aberante ale Guvernului PSD-PNL vor suferi zeci de mii de medici, dar și milioane…