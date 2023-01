Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici spune ca ordonanța data de Guvern privind taxa de solidaritate este de competența DNA. Fostul ministru de Finanțe susține ca politicienii aflați la putere au acționat impotriva intereselor statului. Reacția vine dupa ce compania austriaca OMV, cea mai mare companie de energie din sud-estul…

- UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit si una dintre principalele banci din Romania, listeaza luni, 16 ianuarie, prima emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 488,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Fii la curent…

- Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca instituția va face verificari amanuntite la toate societatile care intra sub incidența Ordonantei privind taxa de solidaritate, urmand sa vina cu un raspuns in cazul OMV in urmatoarele doua saptamani, potrivit News.ro . „Noi, ca ANAF, nu putem…

- Petrom, cea mai profitabila companie din Romania, a anunțat pe Bursa de Valori București (BVB) ca nu va achita contribuția de solidaritate, impusa de catre Guvern pentru suprataxarea profiturilor excepționale generate de criza energetica. „Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contribuție de…

- Cu scaderi in medie de circa 10% in 2022, acțiunile tranzacționate pe Bursa de Valori București (BVB) și-au pierdut din stralucirea anilor trecuți, cand bateau fara drept de apel aproape oricare alta investiție. In aceste condiții, obligațiunile și...

- IMPACT Developer amp; Contractor simbol bursier IMP , primul dezvoltator imobiliar din Romania si totodata prima companie imobiliara listata la Bursa de Valori Bucuresti, a fost desemnat cel mai sustenabil dezvoltator imobiliar al anului in cadrul Galei Financial Intelligence Awards. IMPACT Developer…

- Adunarea generala extraordinara a acționarilor Fondului Proprietatea, care deține 20% din capitalul companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a hotarat marți ca vanzarea deținerii FP la Hidroelectrica sa se faca prin listarea acțiunilor companiei…

- Mii de copii din zonele rurale au vizitat gratuit muzeele, Gradina Zoologica și Gradina Botanica din Galați in cadrul unui proiect unic in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …