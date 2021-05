Ce înseamnă 1 MAI pentru occidentali Ziua Internaționala a Muncii reprezinta, pentru majoritatea occidentalilor, doar o alta zi libera mai degraba decât o aniversare de importanța istorica. Transformata într-un mare eveniment de autoritațile comuniste din Europa de est, data de 1 Mai și-a pierdut în Europa o mare parte din semnificația ideologica inițiala. Momentul este marcat fie de unele concerte, cum se întâmpla în Italia, sau chiar de manifestații ale unor partide socialiste, ca în Belgia sau Luxemburg. Doar în Grecia, grav afectata de criza economica, populația… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul doi Uniunea Europeana in ceea ce privește accidente mortale la locul de munca. In total, in 2018, au fost inregistrate 2.954 accidente mortale la locul de munca in Uniunea Europeana (UE), dintre care 221 au fost consemnate in Romania, potrivit Europa FM care citeaza datele Eurostat.In…

- Toate statele membre UE au incheiat anul 2020 cu un deficit guvernamental, insa procentual cele mai mari valori au fost inregistrate in Spania (11% din PIB), Malta (10,1% din PIB), Grecia (9,7% din PIB), Italia (9,5% din PIB), Belgia (9,4% din PIB), Franta si Romania (ambele cu un deficit de 9,2%…

- Doi romani au calatorit prin lume cand lumea era izolata in propriile case. Dupa ce-au ramas blocați in Bali, timp de 3 luni, au vizitat Olanda, Belgia, Austria, Grecia, Portugalia și Romania și și-au povestit experiența pe blogul Valizele vesele . Pandemia le-a facut calatoriile mai stresante, dar…

- Franciza Grupului Carrefour se bucura de o prezența puternica in Europa, numarand peste 6.159 de magazine, in țari precum Franța 3.868 magazine, Italia 853 magazine, Spania 60 magazine, Belgia 619 magazine, Grecia 595 magazine, Polonia 400 magazine. Iata cum poți intra in franciza Carrefour Express.…

- Din analiza participarii la crearea Produsului Intern Brut (PIB) in Uniunea Europeana se observa ca bugetarii au inregistrat o scadere in 2019 fața de 2009, care este anul anterior analizat. Insa dintre toți bugetarii din UE, cei din Romania sunt printre cei mai ineficienți. Aceștia contribuie la PIB…

- Pentru o mai buna monitorizare a activitatii transportatorilor si conducatorilor auto straini pe teritoriul Romaniei, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor romane introducerea formularului de localizare a pasagerilor. In contextul pandemiei unele state…

- Romania este țara cu cei mai mulți proprietari și cele mai aglomerate spații de locuit din UE. Romania e primul loc in Uniunea Europeana la capitolul case supraaglomerate. Ultimul raport Eurostat pe aceasta tema arata ca fiecarui roman ii revine in medie o camera, in vreme ce in țari precum Belgia sau…