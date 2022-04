Ce garnituri merg la friptura de miel Pentru friptura de miel de Paște ți-am pregatit cateva garnituri deosebite, care merg de minune cu carnea frageda și suculenta de miel. Acestea sunt cateva rețete pe care le poți incerca, daca nu mananci miel, cu orice fel de carne roșie, porc, vita sau chiar și iepure. In funcție de preferințele tale, poți adapta rețetele imbogațindu-le sau scoțand ingrediente din ele, daca nu sunt pe placul tau. Ce garnituri merg la friptura de mielMielul este o carne roșie foarte versatila - poți opta pentru arome clasice din Orientul Mijlociu sau poți condimenta in stilul clasic. Fie ca pregatești cotlete… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se fierb cartofii curatati, se trec prin sita. Se adauga la frac12; kgr. de cartofi curatati cam o lingura de unt proaspat. Se bat pe marginea masinei pana ce au cuprins tot untul. Se da deoparte si se adauga 2 oua puse pe rind. Cu aceasta compozitie se umple cornetul special de panza si se toarna fie…

- Cum sa gatești legumele la aburi pentru a le avea rapid pe masa? Aceasta metoda este ideala pentru a evita legumele moi și fade. In acest fel vei avea legume crocante, fragede și delicioase de fiecare data. Gatitul la aburi nu este deloc dificil. In plus, este cel mai sanatos mod prin care poți gati…

- Cum se prepara cea mai buna friptura de miel la ceaun. Incep deja pregatirile pentru Paște, iar cei care vor sa se bucure de o friptura delicioasa de miel la ceaun, trebuie sa aleaga și rețeta perfecta. Carnea de miel este una destul de slaba, deci nu trebuie sa va faceți griji de cate calorii veți…

- VIDEO: Restricțiile, ridicate pana la Paște. Rafila, rezervat in privința valului 6: nu se pune problema in acest moment Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni ca, in acest moment, nu se pune problema unui val sase al pandemiei de coronavirus. In circa trei saptamani s-ar incheia actualul…

- Sorin Campeanu iși dorește pentru elevi, ca din anul școlar 2022-2023, sa fie 3 vacanțe in octombrie, decembrie și februarie.Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat care sunt propunerile instituției pe care o conduce privind structura anului școlar 2022-2023. Printre propuneri sunt o vacanța…

- Ai vrea sa-ți iasa friptura ca in marile restaurante și nu reușești? Prajirea unei fripturi la gratar poate parea o sarcina simpla, dar exista, de fapt, anumite trucuri mai ales cand vine vorba de gatirea ei. Tipul de carne, grosimea acesteia și caldura gratarului sunt elemente cheie atunci cand gatești…

- Aceasta rețeta de lipii de shaorma de casa este incredibil de ușoara și este gata in cel mai scurt timp. O alternativa perfecta la lipiile din comerț. Se face fara drojdie, dar daca, prin toate mijloacele, vrei sa adagi drojdie, poți pune una uscata. Daca pui drojdie, lipiile se umfla suficient și poți…

- Ingrediente: 250 g paste lungi/spaghete, 2 cepe mari, 5 ansoa in ulei, 3 catei de usturoi, 15 gr fulgi chili, 5 linguri ulei masline, un sfert de legatura de patrunjel, 4 fruze de busuioc, sare, piper Mod de preparare: Taie ceapa felii subtiri si caleste-o in ulei, la foc mediu, amestecand des, pana…