Stiri pe aceeasi tema

- Denis Dobra, 28 de ani, fost atacant cu prezențe in eșaloanele inferioare din Romania, inclusiv in Liga 2, are nevoie urgenta de ajutor. Diagnosticat cu o afecțiune grava, Limfom Hodgkin, stadiul 4, tanarul solicita sprijin financiar pentru a se putea transfera la o clinica din strainatate, deoarece…

- ''Cosmarul pe care l-am trait timp de un an si jumatate s-a incheiat. Am avut sansa sa imi prezint apararea in fata TAS, sa arat ca nu m-am dopat in niciun fel. Asta am spus inca din prima zi in care am fost acuzata'', a spus in comunicat Halep, care a fo

- Chiar daca și-au propus sa faca unele schimbari in viața lor, indiferent ca este vorba despre viața personala sau cariera inca de la inceputul lui 2024, se poate sa fi amanat momentul in care vor trece la acțiune și vor lupta pentru marile lor dorințe. Trei zodii sunt favorizate pana la finalul lunii…

- Sorin Gadola, fiul milionarului clujean Ștefan Gadola și fondatorul festivalului Untold, a vorbit despre cat este de periculoasa shaorma. Celebrul fel de mancare, pe care mulți il adora, este, de fapt, un inamic al sanatații. Ce trebuie sa eviți pentru a ramane sanatos, ingredientele care devin toxice…

- Nelu Vlad, liderul formației Azur, traverseaza momente dificile, fiind diagnosticat cu o boala grava, dupa ce i s-a facut rau chiar in timpul unui spectacol. Cantarețul in varsta de 73 ani este internat la spitalul din Cluj dupa ce i s-a facut rau la spectacol, unde și-a pierdut echilibrul și vederea,…

- Nelu Vlad a fost diagnosticat cu o boala! Liderul formației Azur a ajuns de urgența pe mainile medcilor, dupa ce a urcat pe scena. Ce a spus artistul despre problema de sanatate cu care se confrunta.

- Nelu Vlad, liderul formației Azur, traverseaza momente dificile, fiind diagnosticat cu o boala grava, dupa ce i s-a facut rau chiar in timpul unui spectacol.Cantarețul in varsta de 73 ani este internat la spitalul din Cluj dupa ce i s-a facut rau la spectacol, unde și-a pierdut echilibrul și vederea,…