Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun. Guvernul iberic are pregatit un plan de reactivare…

- Peste 180 de studii clinice cu medicamente propuse pentru COVID-19 recruteaza deja pacienți și alte 150 sunt inregistrate pentru a incepe recrutarea pacienților in curand. Dar multe dintre aceste studii sunt mici și nu sunt concepute pentru a identifica cele mai bune strategii de tratament pentru pandemia…

- Guvernul polonez ar analiza o nationalizare la scara larga a fondurilor private de pensii garantate de stat (OFE) pentru a dispune de fonduri in plus in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit unor surse din interiorul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), citate…

- Primul ministru britanic nu se va intoarce inca la serviciu și se va continua sa se recupereze dupa infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, laudand publicul larg pentru ca a respectat masurile de blocare și personalul care l-a ingrijit atunci cand „lucrurile…

- In timp ce starea premierului britanic, Boris Johnson, se imbunatațește in terapia intensiva, incercand sa se refaca dupa infectarea cu SARS-CoV-2, situația pentru mulți alți britanici ramane grava. Regatul Unit a inregistrat, joi, cea mai neagra zi de la inceperea epidemiei, scrie Aljazeera.com. Totalul…

- Mauro Ferrari, care la 1 ianuarie a devenit presedintele Consiliului European de Cercetare (ERC) pentru un mandat de patru ani, si-a inaintat, marti, demisia, despre care Comisia a spus ca se aplica imediat. El acuza „rezistenta institutionala si luptele interne birocratice in structurile complexe ale…

- Guvernul a pregatit o ordonanța de urgența care țintește subordonarea totala a managementului sanitar din Romania, pe de o parte, și incadrarea de rezidenți și menținerea lor in activitate pana la incheierea crizei, pe de alta parte, scrie medikatv.ro. Guvernul planuiește „prelungirea contractelor medicilor…

- In Marea Britanie, premierul Boris Johnson a decis sa trimita o scrisoare la fiecare gospodarie din Regatul Unit, in care detaliaza masurile pe care le-a luat si furnizeaza informatii medicale si privitoare la parasitul locuintei. „Guvernul va face orice e nevoie ca sa te ajute sa te descurci si sa…