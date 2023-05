Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a negat ca s-ar fi discutat despre o supra impozitare a veniturilor bugetarilor, admițand insa ca s-a discutat impozitarea veniturilor care depașesc salariul șefului de stat.

- In primul trimestru al anului 2023, vanzarile Dacia s-au ridicat la 171.789 unitați, in creștere cu 34,3% fața de perioada similara a anului trecut. La nivel european, cota de piața a marcii in segmentul vehiculelor de persoane se ridica la 4,6%, in creștere cu 0,8 puncte procentuale. Dacia inregistreaza…

- Suma platita de la bugetul de stat pentru pensiile de serviciu ale magistratilor civili a depasit, in premiera, pragul psihologic de un miliard de lei in anul 2022. Magistratii pensionati au primit cea mai mare suma de la bugetul de stat pentru plata pensiilor de serviciu in anul 2022 dintre toti civilii…

- Agricola Bacau, impreuna cu alte 4 firme romanești, se afla in topul jucatorilor din piața in funcție de valoarea exporturilor cu carne de pasare. Impreuna, cele 5 companii au vandut de aproximativ 162,8 milioane de euro anul trecut, scrie economica.net. Bogdan Stanca, care detine pachetul majoritar…

- Analiza privind frecvența celor mai citate surse media a fost efectuata pe baza a 6.157 materiale ale publicațiilor de presa, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe site-urile web care au aparut in perioada 01 februarie – 28 februarie 2023, in media din Romania.In…

- In actualul sezon, care a produs cea mai mare audiența din ultimul deceniu și jumatate, Liga 1 are o medie de spectatori cu care prinde prima parte a clasamentului intr-o ierarhie in care intra țarile de la est de Elveția, fiind aproape la egalitate cu Cehia și doar puțin sub Austria. ...

- Șase partied politice au primit 256 de milioane de lei, din care au cheltuit 184 de milioane, arata o analiza Expert Forum. “Ca și in anii anteriori, partidele nu au cheltuit toți banii. Cu toate acestea, au cheltuit mai mulți bani procentual decat in anul anterior. Daca in 2021 au cheltuit 110 milioane…

- O adolescenta din statul american Iowa a fost acuzata ca mințit ca care cancer, primind astfel donații in valoare totala de 37.000 de dolari in donații de la straini buni, relateaza The Independent.