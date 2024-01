Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici le-a transmis romanilor un mesaj cu ocazia Craciunului, inotatorul sfatuindu-i pe conaționalii sai sa „se relaxeze și sa petreaca timp cu familia”. Intr-o postare de pe contul de Facebook al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, David Popovici le transmite un mesaj clar romanilor…

- Intr-o postare Facebook al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, David Popovici transmite un mesaj romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Craciun. „Craciun fericit! Incercati sa petreceti cat mai mult timp alaturi de familiile voastre si relaxati-va in aceasta perioada” – David Popovici…

- Patru noi chefi au fost prezentați de Antena 1, in fruntea emisiunii ”Chefi la cuțite” in locul demisionarilor Florin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Dintre aceștia, Richard Abou Zaki este unul din romanii deveniți faimoși cu adevarat in bucataria consacrata internaționala. Nascut in…

- Camelia Potec este una dintre cele mai bune inotatoare de la noi. In urma cu puțin timp, Președintele Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern a analizat evoluțiile romanilor de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni și a vorbit despre competiția care se va incheia astazi,…

- Continue reading Romanul care a caștigat de doua ori Cupa Campionilor se aliaza cu Victor Pițurca in proiectul de la CSA Steaua. „Pot sa promoveze in Liga 1, sa ajunga in cupele europene” at Info real.

- Adrian Ghila este romanul care a dat lovitura peste Ocean. A incercat mai multe afaceri pe piața din Statele Unite ale Americii și a reușit cu o firma de spalatorii auto. Printre clienții lui se numara vedetele cunoscute de la Hollywood și și-a facut un renume printre celebritați. Dupa multa munca,…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza de joi și pana duminica, in perioada 9-12 noiembrie 2023, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, tineret și juniori. David Popovici se afla și el pe list

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza de joi și pana duminica, in perioada 9-12 noiembrie 2023, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, tineret și juniori. David Popovici se afla și el pe lista de start la patru probe.Competiția va fi…