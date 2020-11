Ce coşmar în Islanda Echipa de fotbal a Islandei, care a eliminat Romania din cursa pentru Euro2020 a fost la cateva minute de calificarea pentru a doua oara consecutiv la un turneu final continentala. Oaspetii au deschis scorul prin Sigurdsson, in minutul 11, care a transformat o lovitura libera de la 18 metri. Portarul ungur Gulacsi a atins mingea doar pentru a o prelungi mai bine in poarta. Islandezii, care pareau ca detin controlul au fost egalati in min. 88 de Loic Nego (fundas nat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dubla lui Gylfi Sigurdsson a scos România din cursa pentru calificarea la Euro 2020, tricolorii pierzând cu 2-1 meciul disputat în Islanda. Cosmin Moți, fost internațional român, a identificat vinovatul pentru primirea celor doua goluri. "Era normal ca Radoi sa schimbe…

- Islanda a invins Romania cu 2 1 in semifinala barajului de calificare la Euro 2021.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European de la anul, dupa ce a pierdut semifinala barajului pentru intrecerea continentala. Tricolorii au intalnit in deplasare Islanda, in fata…

- Portarul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a declarat, joi seara, la finalul meciului din semifinalele play-off-ului EURO 2020, pierdut in fata Islandei, ca adversarii au meritat victoria, prima reprezentativa fiind surclasata valoric de adversara. "Din pacate…

- ISLANDA - ROMANIA 2020. Fotbalistul Nicolae Stanciu a declarat, miercuri, ca el si colegii sai din nationala Romaniei sunt pregatiti pentru orice la meciul cu Islanda, din barajul pentru Campionatul European. El a precizat ca s-a gandit la un razboi psihologic al islandezilor, avand in vedere faptul…

- In aceasta seara, la Reykjavik a avut loc o ședința a autoritaților locale legata de coronavirus, dupa ce numarul cazurilor a crescut in Islanda in ultimele zile. Iar meciul Islanda - Romania s-ar putea amana. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct…

- ISLANDA - ROMANIA. Freyr Alexandersson, asistentul selecționerului Hamren, spune ca „aceasta este cea mai lunga pregatire a unei partide la care am participat vreodata, cea mai lunga din istoria fotbalului islandez”. Pentru islandezi, acest meci din semifinalele play-off-ului e unul foarte special,…

- Erik Hamren, selecționerul Islandei, și Freyr Alexandersson, antrenorul secund, au susținut o conferința de presa in care au prefețat meciul cu Romania, din barajul pentru EURO 2020. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, 8 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca…

- Erik Hamren, selecționerul Islandei, a anunțat lotul de jucatori pentru meciul cu Romania, de pe 8 octombrie, din semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va…