Ce conține carnea pe care o cumpărăm din supermarketuri. Experimentul care te înfioară! Tu știi ce mănânci? Mulți romani, mai ales cei din mediul urban, nu au la dispoziție o curte in care sa-și creasca singuri animale, pentru a se baza pe faptul ca vor pune pe masa carne cat mai sanatoasa. Drept urmare, una dintre variantele la care apeleaza cand vor sa achiziționeze carne proaspata o reprezinta supermarketurile. De cele mai […] The post Ce conține carnea pe care o cumparam din supermarketuri. Experimentul care te infioara! Tu știi ce mananci? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dietele vegane și vegetariene au capatat destul de mulți adepți in ultima decada și se regasesc și in meniurile multor restaurante cu pretenții. Daca te tenteaza sa adopți un alt gen de alimentație, bazat in special pe legume in detrimentul carnurilor, poți incepe cu rețetele delicioase prezentate in…

- Ce este bine sa mananci in ziua de Craciun. Alimentul interzis pe 25 decembrie. Pentru masa de Craciun, gospodinele au pregatit o mulțime de preparate. Toata lumea adora cozonacul, friptura de porc, dar și celebrele sarmale. Ce spune insa tradiția și ce e bine sa mananci in ziua de Craciun ca sa ai…

- Mulți romani consuma preparate pe baza de carne de porc cu ocazia sarbatorilor de iarna. Puțini știu insa ca produsul nu provine de la producatorii locali. Cifrele arata un minim istoric in ceea ce privește proveniența carnurilor de pe piața locala. Doar 1 kilogram din 10 este romanesc. Declin major…

- Carnea de porc conține o gama completa de vitamine B și multe alte substanțe utile, dar nu este exclusa toxoplasmoza ca urmare a consumului acesteia. Acest lucru este impartașit de endocrinologul și nutriționistul rus Dr. Elena Syurakshina. Potrivit acesteia, principalul pericol al carnii de porc consta…

- Slanina cu ceapa este una dintre cele mai populare combinații. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția și spun ca nu este tocmai sanatoasa. Ce spune medicul Vlad Ciurea, aflați in randurile urmatoare. Cat de buna este combinația slanina și ceapa? Slanina cu ceapa este un deliciu pentru mulți oameni,…

- La Penitenciarul Jilava, doua gradini uriașe aprovizioneaza masa deținuților, carnea și mezelurile provin tot din sistemul penitenciar. „Nu ne batem joc de deținuți, ideea este sa ii hranim corespunzator!”, susține comisarul șef Cristina Teoroc, directorul general al Penitenciarului Jilava. Daca in…

- Toți avem gustarile noastre preferate. Evident, ele nu sunt intotdeauna cele mai sanatoase, dar sunt delicioase. Cu toate acestea, s-ar putea sa existe mai mult decat atat pe partea negativa a gustarilor secrete decat s-a crezut inițial.Robert Love este un neurolog ce creeaza videoclipuri pe TikTok,…

- Odata cu inaintarea in varsta, metabolismul omului se schimba. Tocmai de aceea, specialiști vorbesc despre alimentele pe care sa nu le mai consumi dupa varsta de 40 de ani, altfel efectele nocive se vor acumula rapid și ești predispus la mai multe riscuri. Exista insa metode pentru a ne stabiliza energia…