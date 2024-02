îl cumpărăm din supermarketuri, și este mult mai periculos decât zahărul Exista un produs pe care ar trebui sa-l scoți imediat din alimentație. Medicul Wasim Nazer spune ca acționeaza ca un catalizator pentru cancer. Cercetarile efectuate de oamenii de știința arata ca persoanele risca sa se imbolnaveasca mult mai repede, scrie dcmedical.ro. Oamenii de știința trag un semnal de alarma in privința acestui aliment care este mai nociv decat zaharul. De aceeași parere este și nutriționistul, care a dezvaluit care sunt efectele negative pe care le are consumul sau. Vorbim despre uleiul de palmier. Acesta poate fi un factor decisiv in propagarea mai multor forme de cancer.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

